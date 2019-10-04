Велокоманда «Астана» представила свой состав на «Джиро дель Эмилия»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана» выступит на двух однодневных гонках в Италии: «Джиро дель Эмилия» (5 октября) и «Гран-при Бруно Бегелли» (6 октября). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Состав команды: Давиде Баллерини, Мануэле Боаро, Дарио Катальдо, Лауренс Де Вриз (только Бегелли), Якоб Фульсанг (только Эмилия), Уго Уль и Луис Леон Санчес.
Спортивные директора в гонке: Бруно Ченьялта и Стефано Занини.
Джиро дель Эмилия (итал. Giro dell'Emilia) — шоссейная однодневная велогонка по дорогам итальянской провинции Эмилия-Романья. Проводится с 1909 года и является одной из самых престижных велогонок в Италии. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour, имеет высшую категорию 1.HC. Также является одной из гонок Велошоссейного кубка Италии.
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