Велокоманда «Астана» представила свой состав на «Джиро дель Эмилия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана» выступит на двух однодневных гонках в Италии: «Джиро дель Эмилия» (5 октября) и «Гран-при Бруно Бегелли» (6 октября). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Состав команды: Давиде Баллерини, Мануэле Боаро, Дарио Катальдо, Лауренс Де Вриз (только Бегелли), Якоб Фульсанг (только Эмилия), Уго Уль и Луис Леон Санчес.

Спортивные директора в гонке: Бруно Ченьялта и Стефано Занини.

Джиро дель Эмилия (итал. Giro dell'Emilia) — шоссейная однодневная велогонка по дорогам итальянской провинции Эмилия-Романья. Проводится с 1909 года и является одной из самых престижных велогонок в Италии. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour, имеет высшую категорию 1.HC. Также является одной из гонок Велошоссейного кубка Италии.