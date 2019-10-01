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Велокоманда «Астана» пополнилась испанским гонщиком

1 Октября 2019 21:37
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Велокоманда «Астана» пополнилась испанским гонщиком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многообещающий молодой гонщик Оскар Родригес присоединится к команде мирового тура «Астана» с 1 января 2020 года. Двухлетнее соглашение с гонщиком (на 2020 и 2021 годы) было подписано на днях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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«Я очень рад подписать контракт с командой «Астана» на ближайшие два года. Сделаю все, что будет в моих силах, чтобы стать важной частью этой команды. Для меня это большой шаг в моей карьере, и я готов оказаться в Мировом Туре. Надеюсь, что вместе с командой и моими новыми товарищами мы сумеем достичь наших целей», - рассказал Оскар Родригес.

Оскар Родригес (24 года) – талантливый испанский гонщик из Бурлады (провинция Наварра), который в текущем сезоне представляет профессиональную континентальную команду EuskadiBasque Country – Murias. В составе своей нынешней команды он перешел в профессионалы в 2018 году, и за прошедшие два сезона успел добиться ряда серьезных результатов на самом высоком уровне. Так, в 2018 году Родригес выиграл этап «Вуэльты Испании», завоевал майку лучшего горного гонщика «Тура Альп» и занял 3-е место в индивидуальной гонке на этапе «Вуэльты Алентехо». В этом сезоне Оскар выиграл горный зачет «Тура Окситании», финишировал вторым в общем зачете «Вуэльты Бургоса», стал 7-м в «разделке» на чемпионате Испании и на однодневной гонке «Тур дю Финистер», занял 8-е место на однодневной гонке «Челлендж Мон-Ванту» и был 9-м в общем зачете «Вуэльты Мурсии».

«Оскар Родригес – молодой гонщик, который способен стать сильным горняком, и свой потенциал он уже продемонстрировал в этом году на целом ряде гонок, например, на «Мон-Ванту» или «Вуэльте Бургоса». Также, он хорош в индивидуальных гонках, и, возможно, в нашей команде он сможет даже улучшить свою «разделку». Другими словами, кажется, что у него есть все для того, чтобы стать сильным универсальным гонщиком, и интересно будет понаблюдать за его прогрессом в нашей команде на уровне мирового тура», - сказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

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Ключевые слова: Спорт,
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