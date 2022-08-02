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Велокоманда «Астана» определилась с составом на «Вуэльту Бургоса»
2 Августа 2022 07:22

Велокоманда «Астана» определилась с составом на «Вуэльту Бургоса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов на многодневную гонку «Вуэльту Бургоса», которая состоится в Испании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



В велогонке примут участие семь гонщиков астанинского клуба: казахстанцы — Вадим Пронский и Юрий Натаров, итальянцы — Винченцо Нибали и Мануэле Боаро, колумбиец Мигель Анхель Морено, испанец Давиде де ла Круз, а также южноафриканец Стефан де Бод.

Испанская гонка пройдет со второго по шестое августа.


Фото: sports.kz




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