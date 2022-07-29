29 Июля 2022 20:09

Велокоманда «Астана» определилась с составом на «Тур Польши»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила состав на многодневку «Тур Польши», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В польской велогонке выступят семь гонщиков астанинского клуба: казахстанцы — Евгений Федоров и Евгений Гидич, итальянцы — Давиде Мартинелли, Мишел Газзоли Самюэле Баттистелла и Кристиан Скаорни, а также колумбиец Гароль Техада.

Многодневная гонка состоится с 30-го июля по пятое августа.





Фото: sports.kz











