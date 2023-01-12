Велокоманда «Астана» обнародовала состав на «Тур Даун Андер»

12 Января 2023, 22:13

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская велокоманда «Astana Qazaqstan Team» представила состав на многодневную гонку «Тур Даун Андер», которая пройдет в Австралии с 17 по 22 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Так, в составе «Астаны» выступят: Дмитрий Груздев (Казахстан), Мануэле Боаро (Италия), Джанни Москон, Луис Леон Санчес (Испания), Фабио Феллине (Италия), Мартин Лаас (Эстония), Леонардо Бассо (Италия).

Фото: instagram.com/astanaqazaqstanteam