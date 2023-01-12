Велокоманда «Астана» обнародовала состав на «Тур Даун Андер»
12 Января 2023, 22:13
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская велокоманда «Astana Qazaqstan Team» представила состав на многодневную гонку «Тур Даун Андер», которая пройдет в Австралии с 17 по 22 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Так, в составе «Астаны» выступят: Дмитрий Груздев (Казахстан), Мануэле Боаро (Италия), Джанни Москон, Луис Леон Санчес (Испания), Фабио Феллине (Италия), Мартин Лаас (Эстония), Леонардо Бассо (Италия).
Фото: instagram.com/astanaqazaqstanteam
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