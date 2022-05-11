11 Мая 2022 14:38

Велокоманда «Астана» объявила состав на «Тур Венгрии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Astana Qazaqstan Team» выступит на многодневной гонке «Тур Венгрии», которая пройдет в период с 11 по 15 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманда.

Состав: Самуэле Баттистелла (Италия), Евгений Федоров (Казахстан), Евгений Гидич (Казахстан), Микеле Гадзоли (Италия), Давиде Мартинелли (Италия), Алексей Луценко (Казахстан).

Спортивные директора в гонке: Марио Манцони (Италия), Орландо Маини (Италия).