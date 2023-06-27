Велокоманда «Астана» объявила состав на «Тур де Франс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team выступит на главной велосипедной гонке в мире – «Тур де Франс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Гонка пройдет в период с 1 по 23 июля. Старт «Большой Петли» состоится 1 июля в Бильбао, а финиш на Елисейских Полях в Париже 23 июля.

Состав команды: Алексей Луценко (Казахстан), Евгений Федоров (Казахстан), Марк Кавендиш (Великобритания), Кейс Бол (Нидерланды), Давид Де Ла Крус (Испания), Луис Леон Санчес (Испания), Джанни Москон (Италия), Харольд Техада (Колумбия).