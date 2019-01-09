Велокоманда «Астана» объявила состав на «Тур Даун Андер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда «Астана» готова открыть сезон 2019 года участием в престижной многодневной гонке Мирового Тура «Тур Даун Андер», которая пройдет в Австралии в период с 15 по 20 января, сообщает Sports.kz.

Состав команды: Давиде Баллерини, Мануэле Боаро, Евгений Гидич, Лауренс Де Вриз, Даниил Фоминых, Луис Леон Санчес и Артем Захаров. Тот же состав, но без Захарова, примет участие и в традиционном критериуме «Даун Андер Классик», который пройдет по улицам Аделаиды 13 января.

Спортивный директор команды на гонке: Ларс Михаэльсен.