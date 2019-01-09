Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -6 °С
Алматы: 1 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Велокоманда «Астана» объявила состав на «Тур Даун Андер»

9 Января 2019 03:22 123
Поделиться:
Велокоманда «Астана» объявила состав на «Тур Даун Андер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда «Астана» готова открыть сезон 2019 года участием в престижной многодневной гонке Мирового Тура «Тур Даун Андер», которая пройдет в Австралии в период с 15 по 20 января, сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Состав велокоманды «Астана» представили на новый сезон
Велокоманда «Астана» представила обновленный состав на новый сезон Казахстанец стал первым на Кубке Азии по маунтинбайку

Состав команды: Давиде Баллерини, Мануэле Боаро, Евгений Гидич, Лауренс Де Вриз, Даниил Фоминых, Луис Леон Санчес и Артем Захаров. Тот же состав, но без Захарова, примет участие и в традиционном критериуме «Даун Андер Классик», который пройдет по улицам Аделаиды 13 января.

Спортивный директор команды на гонке: Ларс Михаэльсен.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив