Велокоманда «Астана» объявила состав на «Тур Бенилюкса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 30 августа по 5 сентября казахстанско-канадская команда выступит на многодневной гонке «Тур Бенилюкса». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт велокоманды.

После не самого удачного выступления на «Тур де Франс», во многом связанного с проблемами с желудком, Якоб Фульсанг возвращается в гонки, чтобы начать вторую часть сезона.

«Финальная часть «Тур де Франс» оказалась не такой, как я хотел или надеялся. На Олимпийских играх я чувствовал себя намного лучше, но и там мне хотелось добиться другого результата, нежели получилось. Но, я оставил это позади себя, восстановился, провел время с семьей, набрался сил и провел хорошую тренировочную подготовку к финальной части сезона. «Тур Бенилюкса» – это моя первая гонка после Олимпиады, так что я буду оценивать ситуацию день за днем, постепенно возвращаясь в гоночный ритм. Но, если появится какой-то шанс проявить себя, и мое самочувствие позволит, я конечно же попробую что-то предпринять», – сказал Якоб Фульсанг.

Команда Astana – Premier Tech приезжает на «Тур Бенилюкса» с сильным составом, который может проявить себя практически на каждом из семи этапов.

Чемпион Италии в «разделке» Маттео Собреро особенно настраивается на второй этап многодневки – 11-километровую индивидуальную гонку. Самуэле Баттистелла, который до этого выступит на «Классике Бретани», попробует проявить себя в общем зачете, Уго Уль будет атаковать в отрывах, а Фабио Феллине и Евгений Гидич планируют попробовать свои силы в спринтах.

«На этапах, которые будут подходить нашим гонщикам, мы постараемся сделать максимум возможного. Например, на «разделке» на втором этапе. Что касается Якоба Фульсанга, то он возвращается после «Тур де Франс» и Олимпиады, и своих проблем с желудком, так что посмотрим, как он будет входить в гоночный ритм. Самуэле продемонстрировал свою готовность на «Арктической Гонке Норвегии», так что мы рассчитываем на него и здесь. У нас хороший и сбалансированный состав, но, конечно, на этой гонке будет очень много сильных команд, которые будут готовиться к чемпионату Европы и мира, так что нас ждет непростая неделя», – отметил Джузеппе Мартинелли, спортивный директор.

Тур Бенилюкса (30 августа – 5 сентября).

Состав команды: Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Якоб Фульсанг (Дания), Евгений Гидич (Казахстан), Дмитрий Груздев (Казахстан), Уго Уль (Канада), Маттео Собреро (Италия).

Спортивные директора: Джузеппе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).