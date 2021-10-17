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    23:23, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Велокоманда «Астана» объявила состав на однодневную гонку «Венето Классик»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech завершает свой сезон 2021 года на итальянской однодневной гонке «Венето Классик», которая пройдет в воскресенье, 17 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Состав команды: Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Родриго Контрерас (Колумбия), Давиде Мартинелли (Италия).

    Спортивные директора: Бруно Ченьялта (Италия), Джузеппе Мартинелли (Италия).


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