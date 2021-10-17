Велокоманда «Астана» объявила состав на однодневную гонку «Венето Классик»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech завершает свой сезон 2021 года на итальянской однодневной гонке «Венето Классик», которая пройдет в воскресенье, 17 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Состав команды: Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Родриго Контрерас (Колумбия), Давиде Мартинелли (Италия).

Спортивные директора: Бруно Ченьялта (Италия), Джузеппе Мартинелли (Италия).