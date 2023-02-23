Велокоманда «Астана» объявила состав на многодневку в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов, которые выступят на испанской многодневной гонке «О Гран Камино», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

В «многодневке» выступят шесть гонщиков астанинского клуба: казахстанцы — Глеб Брусенский, Нурберген Нурлыхасым, Юрий Натаров; итальянцы — Симоне Веласко, Джанни Москон; испанец — Давид Де Ла Круз.

Гонка состоится с 23 по 26 февраля. Первая гонка стартует в городе Камино де Луго, а дистанция составит 188 километров.

Генеральным менеджером казахстанской велокоманды является олимпийский чемпион 2012-го года легендарный гонщик Александр Винокуров.

Фото: twitter.com/AstanaQazTeam