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    23:00, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Велокоманда «Астана» объявила состав на многодневку в Испании

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов, которые выступят на испанской многодневной гонке «О Гран Камино», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

    В «многодневке» выступят шесть гонщиков астанинского клуба: казахстанцы — Глеб Брусенский, Нурберген Нурлыхасым, Юрий Натаров; итальянцы — Симоне Веласко, Джанни Москон; испанец — Давид Де Ла Круз.

    Гонка состоится с 23 по 26 февраля. Первая гонка стартует в городе Камино де Луго, а дистанция составит 188 километров.

    Генеральным менеджером казахстанской велокоманды является олимпийский чемпион 2012-го года легендарный гонщик Александр Винокуров.

    Фото: twitter.com/AstanaQazTeam




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