29 Июля 2022 21:42

Велокоманда «Астана» объявила состав на «Классику Сан -Себастьяна»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов на однодневную гонку «Классика Сан -Себастьяна», которая пройдет в Испании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В велогонке примут участие семь гонщиков астанинского клуба: казахстанцы — Вадим Пронский и Юрий Натаров, итальянцы — Винченцо Нибали, Мануэле Боаро и Симоне Веласко, белорус Александр Рябушенко, а также южноафриканец Стефан де Бод.

Испанская гонка состоится 30-го июля.





Фото: sports.kz











