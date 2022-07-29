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Велокоманда  «Астана» объявила состав на «Классику Сан -Себастьяна»
29 Июля 2022 21:42

Велокоманда  «Астана» объявила состав на «Классику Сан -Себастьяна»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов на однодневную гонку «Классика Сан -Себастьяна», которая пройдет в Испании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В велогонке примут участие семь гонщиков астанинского клуба: казахстанцы — Вадим Пронский и Юрий Натаров, итальянцы — Винченцо Нибали, Мануэле Боаро и Симоне Веласко, белорус Александр Рябушенко, а также южноафриканец Стефан де Бод.

Испанская гонка состоится 30-го июля.


Фото: sports.kz





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