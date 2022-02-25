Велокоманда «Астана» объявила состав на европейскую «классику»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team выступит на первой европейской гонке Мирового Тура – классике «Омлууп Хет Ньюзблад Элит», которая пройдет в Бельгии 26 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Состав команды: Леонардо Бассо (Италия), Микеле Гадзоли (Италия), Дмитрий Груздев (Казахстан), Евгений Федоров (Казахстан), Алексей Луценко (Казахстан), Давиде Мартинелли (Италия), Джанни Москон (Италия).

Спортивный директор к гонке: Стефано Занини (Италия).