Велокоманда «Астана» объявила состав на «Джиро ди Сичилия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Astana Qazaqstan Team» выступит на итальянской многодневной гонке «Джиро ди Сичилия», которая пройдет в период с 12 по 15 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав команды:

Валерио Конти (Италия), Антонио Нибали (Италия), Винченцо Нибали (Италия), Хуан Карлос Лопес (Колумбия, континентальная команда), Симоне Веласко (Италия), Александр Винокуров (Казахстан, континентальная команда), Андрей Зейц (Казахстан).

Спортивные директора в гонке: Джузеппе Мартинелли (Италия), Орландо Маини (Италия).