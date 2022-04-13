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    22:39, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Велокоманда «Астана» объявила состав на «Джиро ди Сичилия»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Astana Qazaqstan Team» выступит на итальянской многодневной гонке «Джиро ди Сичилия», которая пройдет в период с 12 по 15 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав команды:

    Валерио Конти (Италия), Антонио Нибали (Италия), Винченцо Нибали (Италия), Хуан Карлос Лопес (Колумбия, континентальная команда), Симоне Веласко (Италия), Александр Винокуров (Казахстан, континентальная команда), Андрей Зейц (Казахстан).

    Спортивные директора в гонке: Джузеппе Мартинелли (Италия), Орландо Маини (Италия).


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