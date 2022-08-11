11 Августа 2022 04:17

Велокоманда «Астана» объявила состав на «Арктическую гонку Норвегии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов на многодневную гонку «Арктическая гонка Норвегии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на

В велогонке примут участие шесть гонщиков астанинского клуба: казахстанцы - Глеб Брусенский, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, россиянин Глеб Сырица, итальянец - Антонио Нибали и белорус Александр Рябушенко.

Норвежская гонка состоится в течение четырех дней - с 11-го по 14-е августа.

Генеральным менеджером велокоманды является олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне казахстанский гонщик Александр Винокуров.