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Велокоманда «Астана» назвала состав на многодневку во Франции
4 Июня 2022 17:19

Велокоманда «Астана» назвала состав на многодневку во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда Astana Qazaqstan Team выступит на многодневной гонке Мирового Тура «Критериум дю Дофине», которая пройдет во Франции в период с 5 по 12 июня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

Состав : Самуэле Баттистелла, Стефан Де Бод, Юрий Натаров, Хавьер Ромо, Александр Рябушенко, Симоне Веласко, Андрей Зейц.

Спортивные директора в гонке: Дмитрий Фофонов, Бруно Ченьялта.


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