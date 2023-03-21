РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:26, 21 Март 2023 | GMT +6

    Велокоманда «Астана» назвала состав на итальянскую многодневку

    None
    Фото: astana-qazaqstan.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team примет участие в итальянской многодневной гонке «Международная неделя Коппи-Бартали», которая пройдет с 21 по 25 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Состав команды: Глеб Брусенский, Игорь Чжан, Мануэле Боаро, Юрий Натаров, Антонио Нибали, Александр Рябушенко, Кристиан Скарони.

    Спортивные директора в гонке: Орландо Маини, Джакомо Нотари.


    Теги:
    Спорт Велоспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!