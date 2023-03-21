Велокоманда «Астана» назвала состав на итальянскую многодневку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team примет участие в итальянской многодневной гонке «Международная неделя Коппи-Бартали», которая пройдет с 21 по 25 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Состав команды: Глеб Брусенский, Игорь Чжан, Мануэле Боаро, Юрий Натаров, Антонио Нибали, Александр Рябушенко, Кристиан Скарони.

Спортивные директора в гонке: Орландо Маини, Джакомо Нотари.