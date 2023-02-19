Велокоманда «Астана» назвала состав на гонку в ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав «Астаны» на веломногодневку «Тур ОАЭ-2023», которая пройдет с 20 по 26 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав «Астаны» на эту гонку выглядит следующим образом: Дмитрий Груздев, Алексей Луценко (оба — Казахстан), Харольд Техада (Колумбия), Марк Кавендиш (Великобритания), Кес Бол (Нидерланды), Хавьер Ромо (Испания), Давиде Мартинелли (Италия).

В прошлом году победителем «Тура ОАЭ» стал словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар. Лучшим у «Астаны» стал испанец Давид де ла Крус — он занял 10-е место в генеральной классификации.

Фото: instagram.com/astanaqazaqstanteam