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    17:41, 19 Февраль 2023 | GMT +6

    Велокоманда «Астана» назвала состав на гонку в ОАЭ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав «Астаны» на веломногодневку «Тур ОАЭ-2023», которая пройдет с 20 по 26 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Состав «Астаны» на эту гонку выглядит следующим образом: Дмитрий Груздев, Алексей Луценко (оба — Казахстан), Харольд Техада (Колумбия), Марк Кавендиш (Великобритания), Кес Бол (Нидерланды), Хавьер Ромо (Испания), Давиде Мартинелли (Италия).

    В прошлом году победителем «Тура ОАЭ» стал словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар. Лучшим у «Астаны» стал испанец Давид де ла Крус — он занял 10-е место в генеральной классификации.

    Фото: instagram.com/astanaqazaqstanteam
    Теги:
    Спорт Велоспорт для mail.ru
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