19:34, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6
Велокоманда «Астана» назвала состав на гонку «Коппа Агостони»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team начинает осенний сезон итальянских классических гонок выступлением на «Коппа Агостони», которая пройдет 29 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Состав команды: Стефан Де Бод (ЮАР), Фабио Феллине (Италия), Джанни Москон (Италия), Винченцо Нибали (Италия), Кристиан Скарони (Италия), Симоне Веласко (Италия), Андрей Зейц (Казахстан).
Спортивный директор в гонке: Стефано Занини (Италия).
Фото: astana-qazaqstan.com