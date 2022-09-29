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    19:34, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Велокоманда «Астана» назвала состав на гонку «Коппа Агостони»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team начинает осенний сезон итальянских классических гонок выступлением на «Коппа Агостони», которая пройдет 29 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Состав команды: Стефан Де Бод (ЮАР), Фабио Феллине (Италия), Джанни Москон (Италия), Винченцо Нибали (Италия), Кристиан Скарони (Италия), Симоне Веласко (Италия), Андрей Зейц (Казахстан).

    Спортивный директор в гонке: Стефано Занини (Италия).



    Фото: astana-qazaqstan.com



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