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    22:09, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Велокоманда «Астана» назвала состав на две французские однодневные гонки

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team выступит в двух французских однодневных гонках «Классика Фаун-Ардеш» и «Классика Фаун-Дром» (26 февраля), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

    Состав команды: Фабио Феллине, Вадим Пронский, Александр Рябушенко, Андрей Зейц, Николя Винокуров и Харольд Мартин Лопес (оба — «Astana Qazaqstan Development Team»).

    Спортивные директора в гонке: Дмитрий Фофонов, Сергей Яковлев.

    «Классика Фаун-Ардеш» пройдет 25 февраля, «Классика Фаун-Дром» - 26 февраля.


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