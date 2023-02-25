Велокоманда «Астана» назвала состав на две французские однодневные гонки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team выступит в двух французских однодневных гонках «Классика Фаун-Ардеш» и «Классика Фаун-Дром» (26 февраля), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

Состав команды: Фабио Феллине, Вадим Пронский, Александр Рябушенко, Андрей Зейц, Николя Винокуров и Харольд Мартин Лопес (оба — «Astana Qazaqstan Development Team»).

Спортивные директора в гонке: Дмитрий Фофонов, Сергей Яковлев.

«Классика Фаун-Ардеш» пройдет 25 февраля, «Классика Фаун-Дром» - 26 февраля.