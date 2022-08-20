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    15:07, 20 Август 2022 | GMT +6

    Велокоманда «Астана» финишировала 11-й на первом этапе «Вуэльта Испании»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Командной гонкой с раздельным стартом началась многодневная велогонка «Вуэльта Испании», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победу в «разделке» одержала команда «Jumbo-Visma», второй результат — у «INEOS Grenadiers». «Quick-Step Alpha Vinyl» замкнула тройку лидеров.

    Велокоманда «Астана» в составе: Самуэля Баттистелла, Евгения Федорова, Алексея Луценко, Мигеля Анхеля Лопеса, Давида Де ла Круса, Винченцо Нибали, Вадима Пронского и Харольда Техада завершила этап 11-й.

    «Вуэльта Испании». Первый этап

    Утрехт — Утрехт. 23.3 километра

    1. «Jumbo-Visma» — 24:40

    2. «INEOS Grenadiers» — +0:13

    3. «Quick-Step Alpha Vinyl» — +0:14

    11. «Астана» — +0:46.




    Фото: sports.kz


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