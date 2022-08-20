Велокоманда «Астана» финишировала 11-й на первом этапе «Вуэльта Испании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Командной гонкой с раздельным стартом началась многодневная велогонка «Вуэльта Испании», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу в «разделке» одержала команда «Jumbo-Visma», второй результат — у «INEOS Grenadiers». «Quick-Step Alpha Vinyl» замкнула тройку лидеров.

Велокоманда «Астана» в составе: Самуэля Баттистелла, Евгения Федорова, Алексея Луценко, Мигеля Анхеля Лопеса, Давида Де ла Круса, Винченцо Нибали, Вадима Пронского и Харольда Техада завершила этап 11-й.

«Вуэльта Испании». Первый этап

Утрехт — Утрехт. 23.3 километра

1. «Jumbo-Visma» — 24:40

2. «INEOS Grenadiers» — +0:13

3. «Quick-Step Alpha Vinyl» — +0:14

11. «Астана» — +0:46.









Фото: sports.kz