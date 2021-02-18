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    18:46, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Велоинфраструктура в Алматы: рассматривается вопрос соединения спальных  районов с действующей сетью

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы рассказали, когда будет принята концепция развития велоинфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ведутся работы по разработке концепции развития велоинфраструктуры в городе Алматы, целью которой является повышение роли альтернативных видов транспорта и создание условий для привлекательности их использования путем повышения конкурентоспособности, доступности и безопасности передвижения. Срок завершения запланирован на первый квартал 2021 года, после которого будут рассмотрены новые сети велоинфраструктуры с учетом роста города, соединения с действующей инфраструктурой присоединенных и спальных районов города», - сообщили в управлении в ответ на запрос МИА «Казинформ».

    Также разрабатывается проектно-сметная документация по строительству скоростных автобусных перевозок (САП).

    «Коридор САП включает в себя улицу Желтоксан - улицау Толе би - ВОАД - Кульджинский тракт общей протяженностью 13,7 км», - отметили в управлении.



    Теги:
    Транспорт Экология Алматы
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