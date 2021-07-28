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Велогонщик Луценко остался без медалей Олимпиады-2020
28 Июля 2021 14:56
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио завершилась индивидуальная гонка среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстанский велогонщик Алексей Луценко занял 32-ое место в итоговом протоколе соревнований.
Отметим, он был единственным представителем Казахстана в состязании. Ранее его товарищи по команде Дмитрий Груздев и Вадим Пронский были вынуждены сойти с дистанции.
«Золото» Олимпийских игр завоевал Примож Роглич (Словения). На втором месте расположился представитель Голландии Том Дюмулен. Замкнул тройку лидеров гонки австралиец Роан Деннис.
Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров
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