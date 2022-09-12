Велогонщик из РК Мигель Анхель Лопес стал четвертым по итогам «Вуэльты Испании»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня завершилась многодневная велогонка «Вуэльта Испании», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первый и третий результаты финального этапа – у гонщиков команды «UAE Team Emirates» колумбийца Хуана Себастьяна Молано и немца Паскаля Аккермана. Вторым стал датчанин Мадс Педерсен из «Trek-Segafredo».
Гонщик «Астаны» Евгений Федоров финишировал 16-м, Харольд Техада – 44-м, Мигель Анхель Лопес – 50-м, Винченцо Нибали – 65-м, Алексей Луценко – 69-м, Давид Де ла Крус – 94-м, Вадим Пронский – 95-м.
«Вуэльта Испании». 21-й этап
Лас-Росас-де-Мадрид – Мадрид. 96.7 км
1. Хуан Себастьян Молано (Колумбия, «UAE Team Emirates») – 2:26:36;
2. Мадс Педерсен (Дания, «Trek-Segafredo»);
3. Паскаль Аккерман (Германия, «UAE Team Emirates»);
16. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»);
44. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») – +0:11;
50. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»);
65. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») – +0:28;
69. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») – +0:35;
94. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») – +1:00;
95. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»).
Общий зачет:
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Quick-Step Alpha Vinyl») – 80:26:59;
2. Энрик Мас (Испания, «Movistar») – +2:02;
3. Хуан Аюсо (Испания, «UAE Team Emirates») – +4:57;
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +5:56;
21. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») – +1:00:15;
38. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») – +1:35:03;
45. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») – +2:05:45;
65. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») – +3:01:54;
71. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») – +3:14:22;
123. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») – +4:54:32.