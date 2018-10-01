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Велогонщик из Кокшетау стал обладателем Кубка Азии

4 Октября 2018 11:44 93
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Велогонщик из Кокшетау стал обладателем Кубка Азии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетауский велогонщик, 18-летний Андрей Чугай, стал чемпионом Кубка Азии, прошедшего в Индии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

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По данным ведомства, в столице Индии городе Нью-Дели прошел Кубок Азии по велотреку среди мужчин. Андрей Чугай в составе национальной сборной по методу «Кейрин» выиграл второе место, а по «Спринту» стал чемпионам континента. Наш соотечественник является воспитанником областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №7.
По словам тренера победителя Ивана Гринберга, Андрей получил звание «Мастер спорта муждународного класса».
«Сегодня Андрей готовится к циклическим соревнованиям чемпионата мира. Там спортсмены пройдут отбор на Олимпиаду», - говорит И. Гринберг.

Автор: Аслан Оспанов
перевод: Сабина Биржанкызы

 

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Ключевые слова: Спорт, Акмолинская область,
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