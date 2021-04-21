РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:41, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Велогонщик «Астаны»  завершил второй этап «Тура Альп» в пятерке лидеров

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился второй этап веломногодневки «Тур Альп», протяженностью 121.5 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Первым финишировал британский гонщик команды «BikeExchange» Саймон Йейтс, второй результат — у россиянина Павла Сивакова из «INEOS Grenadiers», третьим стал ирландец Дэниэл Мартин из «Israel Start-Up Nation».

    Гонщик «Астаны» Александр Власов финишировал четвертым. Луис Леон Санчес финишировал 36-м, Харольд Техада — 39-м, Вадим Пронский — 55-м, Маттео Собреро — 56-м, Фабио Феллине — 57-м, Йонас Грегард — 83-м.


    «Тур Альп». Второй этап
    Innsbruck — Feichten im Kaunertal. 121.5 километров

    1. Саймон Йейтс (Великобритания, «BikeExchange») — 3:17:42
    2. Павел Сиваков (Россия, «INEOS Grenadiers») — +0:41
    3. Дэниэл Мартин (Ирландия, «Israel Start-Up Nation») — +0:58
    4. Александр Власов (Россия, «Астана»)
    36. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +3:11
    39. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +5:18
    55. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +6:01
    56. Маттео Собреро (Италия, «Астана»)
    57. Фабио Феллине (Италия, «Астана»)
    83. Йонас Грегард (Дания, «Астана») — +9:54
    Общий зачет:
    1. Саймон Йейтс (Великобритания, «BikeExchange») — 6:46:56
    2. Павел Сиваков (Россия, «INEOS Grenadiers») — +0:45
    3. Дэниэл Мартин (Ирландия, «Israel Start-Up Nation») — +1:04
    4. Александр Власов (Россия, «Астана») — +1:08
    23. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +3:21
    42. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +6:11
    47. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»)
    78. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +10:41
    88. Маттео Собреро (Италия, «Астана») — +13:47
    96. Йонас Грегард (Дания, «Астана») — +15:17


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!