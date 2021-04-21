Велогонщик «Астаны»  завершил второй этап «Тура Альп» в пятерке лидеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился второй этап веломногодневки «Тур Альп», протяженностью 121.5 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Первым финишировал британский гонщик команды «BikeExchange» Саймон Йейтс, второй результат — у россиянина Павла Сивакова из «INEOS Grenadiers», третьим стал ирландец Дэниэл Мартин из «Israel Start-Up Nation».

Гонщик «Астаны» Александр Власов финишировал четвертым. Луис Леон Санчес финишировал 36-м, Харольд Техада — 39-м, Вадим Пронский — 55-м, Маттео Собреро — 56-м, Фабио Феллине — 57-м, Йонас Грегард — 83-м.



«Тур Альп». Второй этап

Innsbruck — Feichten im Kaunertal. 121.5 километров





1. Саймон Йейтс (Великобритания, «BikeExchange») — 3:17:42

2. Павел Сиваков (Россия, «INEOS Grenadiers») — +0:41

3. Дэниэл Мартин (Ирландия, «Israel Start-Up Nation») — +0:58

4. Александр Власов (Россия, «Астана»)

36. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +3:11

39. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +5:18

55. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +6:01

56. Маттео Собреро (Италия, «Астана»)

57. Фабио Феллине (Италия, «Астана»)

83. Йонас Грегард (Дания, «Астана») — +9:54

Общий зачет:

1. Саймон Йейтс (Великобритания, «BikeExchange») — 6:46:56

2. Павел Сиваков (Россия, «INEOS Grenadiers») — +0:45

3. Дэниэл Мартин (Ирландия, «Israel Start-Up Nation») — +1:04

4. Александр Власов (Россия, «Астана») — +1:08

23. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +3:21

42. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +6:11

47. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»)

78. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +10:41

88. Маттео Собреро (Италия, «Астана») — +13:47

96. Йонас Грегард (Дания, «Астана») — +15:17