Велогонщик «Астаны» завершил второй этап «Тура Альп» в пятерке лидеров
Первым финишировал британский гонщик команды «BikeExchange» Саймон Йейтс, второй результат — у россиянина Павла Сивакова из «INEOS Grenadiers», третьим стал ирландец Дэниэл Мартин из «Israel Start-Up Nation».
Гонщик «Астаны» Александр Власов финишировал четвертым. Луис Леон Санчес финишировал 36-м, Харольд Техада — 39-м, Вадим Пронский — 55-м, Маттео Собреро — 56-м, Фабио Феллине — 57-м, Йонас Грегард — 83-м.
«Тур Альп». Второй этап
Innsbruck — Feichten im Kaunertal. 121.5 километров
1. Саймон Йейтс (Великобритания, «BikeExchange») — 3:17:42
2. Павел Сиваков (Россия, «INEOS Grenadiers») — +0:41
3. Дэниэл Мартин (Ирландия, «Israel Start-Up Nation») — +0:58
4. Александр Власов (Россия, «Астана»)
36. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +3:11
39. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +5:18
55. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +6:01
56. Маттео Собреро (Италия, «Астана»)
57. Фабио Феллине (Италия, «Астана»)
83. Йонас Грегард (Дания, «Астана») — +9:54
Общий зачет:
1. Саймон Йейтс (Великобритания, «BikeExchange») — 6:46:56
2. Павел Сиваков (Россия, «INEOS Grenadiers») — +0:45
3. Дэниэл Мартин (Ирландия, «Israel Start-Up Nation») — +1:04
4. Александр Власов (Россия, «Астана») — +1:08
23. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +3:21
42. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +6:11
47. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»)
78. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +10:41
88. Маттео Собреро (Италия, «Астана») — +13:47
96. Йонас Грегард (Дания, «Астана») — +15:17