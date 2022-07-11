11 Июля 2022 07:29

Велогонщик «Астаны» вошел в ТОП-20 на девятом этапе «Тур де Франс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился девятый этап веломногодневки «Тур де Франс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Его победителем стал люксембургский гонщик Боб Юнгельс из команды AG2R Citroën Team. Второе место занял испанец Хонатан Кастровьехо (INEOS Grenadiers), третье — его соотечественник Карлос Верона (Movistar Team). Лучший у «Астаны» — Алексей Луценко, он финишировал 16-м.

«Тур де Франс». Девятый этап

Эгль — Шатель. 192.9 км.

1. Боб Юнгельс (Люксембург, AG2R Citroën Team) — 4:46:39

2. Хонатан Кастровьехо (Испания, INEOS Grenadiers) — +22

3. Карлос Верона (Испания, Movistar Team) — +26

16. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +58

42. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +12:02

44. Джо Домбровски (США, «Астана»)

56. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +16:02

75. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +18:45

91. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +24:10

119. Александр Рябушенко (Беларусь, «Астана») — +27:35

Генеральная классификация:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 33:43:44

2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) — +0:39

3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) — +1:17

15. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +4:58

60. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +40:35

73. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +45:22

81. Джо Домбровски (США, «Астана») — +48:32

102. Фабио Феллине (Италия, «Астана») — +56:35

134. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +1:08:44

144. Александр Рябушенко (Беларусь, «Астана») — +1:12:50