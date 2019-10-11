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Велогонщик «Астаны» вошел в Топ-10 на «Гран Пьемонте» в Италии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гонщик команды «Астана» Давиде Виллелла занял 7-е место на 103-й классической гонке «Гран Пьемонте», которая завершилась в Италии на вершине Сантуарио ди Оропа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В этой гонке все решилось именно на заключительном подъеме: колумбиец Эган Берналь атаковал из небольшой группы лидеров, одержав сольную победу. Вслед за ним финишировали Иван Соса и Нанс Петерс.
Давиде Виллелла сохранял свою позицию в лидирующей группе вплоть до заключительных двух километров, после чего был вынужден немного отступить. Тем не менее, ему удалось ровно провести финальную часть подъема и финишировать седьмым.
Еще два гонщика «Астаны» финишировали в Топ-20 гонки: Горка Исагирре занял 13-е место, а Андрей Зейц стал 20-м.
«Я хорошо себя чувствую после гонки, которую мы провели в Хорватии на прошлой неделе. И сегодня все было в порядке на протяжении всей дистанции. Вся команда отлично работала, мы все время находились на хорошей позиции, особенно на финальном подъеме. Я выложился и показал максимально возможный результат на подобного рода сложном подъеме. Я доволен своей формой, и уже настраиваюсь на свою домашнюю гонку в субботу, думаю, что наша команда готова к «Туру Ломбардии», - сказал Давиде Виллелла.
Команда «Астана» завершит итальянскую классическую неделю и весь европейский велосипедный сезон 2019 года в субботу на заключительной монументальной классической гонке «Тур Ломбардии».
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