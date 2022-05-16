16 Мая 2022 02:00

Велогонщик «Астаны» стал третьим по итогам «Тура Венгрии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье состоялся пятый, заключительный этап многодневной велогонки «Тур Венгрии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу на финальном этапе одержал итальянец Антонио Тибери из команды «Trek-Segafredo». Вторым стал ирландец Эдвард Данбар из «INEOS Grenadiers». Испанец Оскар Родригес из «Movistar» завершил этап с третьим результатом.

Гонщик «Астаны» Самуэле Баттистелла финишировал четвертым и занял третье место по итогам гонки.

«Тур Венгрии». Пятый этап

Miskolc — Gyöngyös-Kékestető. 184 км

1. Антонио Тибери (Италия, «Trek-Segafredo») — 4:39:31

2. Эдвард Данбар (Италия, «INEOS Grenadiers») — +0:02

3. Оскар Родригес (Испания, «Movistar») — +0:21

4. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:25

Общий зачет:

1. Эдвард Данбар (Италия, «INEOS Grenadiers») — 20:38:43

2. Оскар Родригес (Испания, «Movistar») — +0:23

3. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана») — +0:28