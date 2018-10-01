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Велогонщик «Астаны» стал третьим по итогам «Тура Гуанси»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Китае завершилась веломногодневка «Тур Гуанси», сообщает Sports.kz.
На заключительном шестом этапе победу праздновал представляющий «Quick-Step Floors» Фабио Якобсен из Голландии, вторым пришел немец Паскаль Аккерман (Bora-Hansgrohe), третьим - его соотечественник и партнер по команде Рюдигер Селиг.
Лучший результат среди гонщиков «Астаны» показал Риккардо Минали: он показал 11-й результат, Сергей Чернецкий - 28-й, Луис Леон Санчес - 39-й, Андрей Гривко - 48-й, Уго Уль - 53-й, Давиде Виллелья - 58-й, Лауренс Де Вриз - 63-й.
«Тур Гуанси». Шестой этап
Гуйлинь - Гуйлинь, 169 км
1. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Quick-Step Floors») - 3:42:53
2. Паскаль Аккерман (Германия, «Bora-Hansgrohe»)
3. Рюдигер Селиг (Германия, «Bora-Hansgrohe»)
11. Риккардо Минали (Италия, «Астана»)
28. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)
39. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)
48. Андрей Гривко (Украина, «Астана»)
53. Уго Уль (Канада, «Астана»)
58. Давиде Виллелья (Италия, «Астана»)
63. Лауренс Де Вриз (Бельгия, «Астана») - +5:20
Общий зачет:
1. Джанни Москон (Италия, «Team Sky») - 20:39:56
2. Феликс Гроссшартнер (Австрия, «Bora-Hansgrohe») - +0:09
3. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») - +0:14
8. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») - +0:25
14. Давиде Виллелья (Италия, «Астана») - +0:28
16. Андрей Гривко (Украина, «Астана») - +0:30
33. Уго Уль (Канада, «Астана») - +1:07
73. Лауренс Де Вриз (Бельгия, «Астана») - +7:43
85. Риккардо Минали (Италия, «Астана») - +10:21.
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