Велогонщик «Астаны» стал третьим на финальном этапе «Вуэльты Валенсии»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итальянский велогонщик Astana Qazaqstan Team Самуэле Баттистелла стал третьим на финальном пятом этапе «Вуэльты Валенсии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым финишировал португалец Руй Кошта из команды Intermarché - Circus - Wanty, вторым - голландец Тимен Аренсман из INEOS Grenadiers, а представитель казахстанской команды - третьим.

«Это был короткий этап, и план нашей команды был отобраться в отрыв и постараться перетерпеть самый сложный подъем. Я думаю, что хорошо сегодня отработал, мне удалось удержаться в первой группе до самого финиша. К сожалению, финальный спринт получился несколько беспорядочным, но я доволен своим результатом. Третье место – это тоже неплохо, рад принести очередной подиум нашей команде», – прокомментировал гонку Самуэле Баттистелла пресс-службе Astana Qazaqstan Team.

Ранее итальянский велогонщик Astana Qazaqstan Team Симоне Веласко выиграл третий этап «Вуэльты Валенсии» и принес первую победу для своей команды в новом сезоне.



