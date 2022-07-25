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Велогонщик «Астаны» стал пятым по итогам «Классика Вильяфранка-де-Ордисия»
25 Июля 2022 22:33

Велогонщик «Астаны» стал пятым по итогам «Классика Вильяфранка-де-Ордисия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В понедельник прошла однодневная велогонка по дорогам Испании — «Классика Вильяфранка-де-Ордисия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу в гонке одержал британец Саймон Йейтс из команды «BikeExchange-Jayco». Вторым стал новозеландец Дион Смит, так же из «BikeExchange-Jayco». Третьим стал испанец Ксавье Каньельяс из «Java Kiwi Atlántico».

Гонщик «Астаны» Самуэле Баттистелла финишировал пятым, Стефан Де Бод — 26-м, Винченцо Нибали — 46-м, Вадим Пронский — 67-м, Мануэле Боаро — 99-м, Нурберген Нурлыхасым — 111-м, Юрий Натаров — 113-м.

«Классика Вильяфранка-де-Ордисия»
Ордисия — Ордисия. 165.7 километров

1. Саймон Йейтс (Великобритания, «BikeExchange-Jayco») — 3:52:51
2. Дион Смит (Новая Зеландия, «BikeExchange-Jayco») — +0:10
3. Ксавье Каньельяс (Испания, «Java Kiwi Atlántico»)

5. Самуэле Баттистелла (Италия, «Астана»)
26. Стефан Де Бод (ЮАР, «Астана»)
46. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») — +1:15
67. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +4:39
99. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +12:36
111. Нурберген Нурлыхасым (Казахстан, «Астана») — +15:58
113. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана»)


Фото: sports.kz




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