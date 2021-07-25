Велогонщик «Астаны» стал победителем однодневки в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась однодневная велогонка по дорогам Испании — «Классика Вильяфранка-де-Ордисия». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем гонки стал испанский гонщик «Астаны» Луис Леон Санчес. Второй и третий результаты - также у представителей Испании Хуана Аюсо из команды «UAE-Team Emirates» и Роджера Адриа из «Equipo Kern Pharm».Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Оскар Родригес — шестым, Юрий Натаров — 31-м, Хавьер Ромо — 32-м, Евгений Гидич — 53-м, Евгений Федоров — 81-м. Никита Стальнов не смог добратся до финиша.1. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — 3:51:272. Хуан Аюсо (Испания, «UAE-Team Emirates»)3. Роджер Адриа (Испания, «Equipo Kern Pharm»)6. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:0831. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +1:0032. Хавьер Ромо (Испания, «Астана»)53. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +1:4781. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +10:13.







