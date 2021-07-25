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Велогонщик «Астаны» стал победителем однодневки в Испании
25 Июля 2021 19:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась однодневная велогонка по дорогам Испании — «Классика Вильяфранка-де-Ордисия». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Оскар Родригес — шестым, Юрий Натаров — 31-м, Хавьер Ромо — 32-м, Евгений Гидич — 53-м, Евгений Федоров — 81-м. Никита Стальнов не смог добратся до финиша.
«Классика Вильяфранка-де-Ордисия»
Ордисия — Ордисия. 165.7 километров
1. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — 3:51:27
2. Хуан Аюсо (Испания, «UAE-Team Emirates»)
3. Роджер Адриа (Испания, «Equipo Kern Pharm»)
6. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +0:08
31. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +1:00
32. Хавьер Ромо (Испания, «Астана»)
53. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») — +1:47
81. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +10:13.
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