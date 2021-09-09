Велогонщик «Астаны» стал чемпионом Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В итальянской Трентине стартовал чемпионат Европы по велоспорту-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первый день соревнований прошла командная гонка в смешанной эстафете на 44,8 километра, лучший результат на финише показала сборная Италии (51:59), в составе которой — член велогруппы «Астана» Маттео Собреро. На втором и третьем месте — немцы (52:20) и голландцы (52:25) соответственно.

«Наш велогонщик Маттео Собрро выиграл золотую медаль с итальянской национальной командой в смешанной эстафете чемпионата Европы по велоспорту 2021!», — написали в официальном аккаунте Astana — Premier Tech.

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту (англ. European Road Cycling Championships) — ежегодный чемпионат Европы по шоссейным дисциплинам велоспорта, проводимый под эгидой Европейского велосипедного союза (UEC).