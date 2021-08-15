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вчера 19:09
Велогонщик «Астаны» стал 13-м на шестом этапе «Тура Польши»
15 Августа 2021 04:32
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КАТОВИЦЕ. КАЗИНФОРМ - На шестом этапе веломногодневки «Тур Польши» состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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У гонщиков «Астаны» самым быстрым стал Маттео Собреро, завершивший «разделку» 13-м. Евгений Федоров финишировал 41-м, Мануэле Боаро — 43-м, Вадим Пронский — 50-м, Йонас Грегард — 62-м, Давиде Мартинелли — 79-м, Никита Стальнов — 106-м.
«Тур Польши». Шестой этап
Катовице — Катовице. 19,1 километра
1. Реми Каванья (Франция, «Deceuninck-Quick Step») — 22:10
2. Жоау Алмейда (Португалия, «Deceuninck-Quick Step») — +0:13
3. Мацей Боднар (Польша, «BORA-hansgrohe») — +0:16
13. Маттео Собреро (Италия, «Астана») — +0:36
41. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +1:11
43. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +1:12
50. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +1:23
62. Йонас Грегард (Дания, «Астана») — +1:31
79. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +1:53
106. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +2:12
Общий зачет:
1. Жоау Алмейда (Португалия, «Deceuninck-Quick Step») — 23:17:01
2. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious») — +0:26
3. Михал Квятковский (Польша, «INEOS Grenadiers») — +0:33
22. Йонас Грегард (Дания, «Астана») — +2:56
30. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +3:37
60. Маттео Собреро (Италия, «Астана») — +14:56
88. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +22:04
100. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +27:41
114. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +33:37
132. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +41:17.
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