Велогонщик «Астаны» стал 13-м на шестом этапе «Тура Польши»

КАТОВИЦЕ. КАЗИНФОРМ - На шестом этапе веломногодневки «Тур Польши» состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый и второй результаты гонки у гонщиков команды «Deceuninck-Quick Step» — у француза Реми Каваньи и португальца Жоау Алмейды. Третьим стал поляк Мацей Боднар из «BORA-hansgrohe».У гонщиков «Астаны» самым быстрым стал Маттео Собреро, завершивший «разделку» 13-м. Евгений Федоров финишировал 41-м, Мануэле Боаро — 43-м, Вадим Пронский — 50-м, Йонас Грегард — 62-м, Давиде Мартинелли — 79-м, Никита Стальнов — 106-м.1. Реми Каванья (Франция, «Deceuninck-Quick Step») — 22:102. Жоау Алмейда (Португалия, «Deceuninck-Quick Step») — +0:133. Мацей Боднар (Польша, «BORA-hansgrohe») — +0:1613. Маттео Собреро (Италия, «Астана») — +0:3641. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +1:1143. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +1:1250. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +1:2362. Йонас Грегард (Дания, «Астана») — +1:3179. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +1:53106. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +2:12Общий зачет:1. Жоау Алмейда (Португалия, «Deceuninck-Quick Step») — 23:17:012. Матей Мохорич (Словения, «Bahrain-Victorious») — +0:263. Михал Квятковский (Польша, «INEOS Grenadiers») — +0:3322. Йонас Грегард (Дания, «Астана») — +2:5630. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») — +3:3760. Маттео Собреро (Италия, «Астана») — +14:5688. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +22:04100. Никита Стальнов (Казахстан, «Астана») — +27:41114. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +33:37132. Давиде Мартинелли (Италия, «Астана») — +41:17.







