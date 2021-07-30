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Велогонщик «Астаны» Родригес стал седьмым по итогам «Вуэльты Кастилии и Леона»

30 Июля 2021 04:42
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Велогонщик «Астаны» Родригес стал седьмым по итогам «Вуэльты Кастилии и Леона»

КАСТИЛИЯ-ЛЕОН. КАЗИНФОРМ - Завершилась однодневная шоссейная многодневная велогонка по дорогам Испании «Вуэльта Кастилии и Леона». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Победителем гонки стал француз Матис Лоувел из команды «Arkéa Samsic». Вторым финишировал итальянец Стефано Олдани из «Lotto Soudal». Замкнул тройку победителей представитель Уругвая Маурисио Морейра из «Efapel».

Гонщик «Астаны» Оскар Родригес завершил гонку седьмым. Юрий Натаров пересек финишную черту 30-м, Луис Леон Санчес - 49-м, Хавьер Ромо - 55-м. Евгений Федоров, Никита Стальнов и Евгений Гидич не смогли завершить гонку.
«Вуэльта Кастилии и Леона»
Леон — Понферрада. 181.2 километр
1. Матис Лоувел (Франция, «Arkéa Samsic») — 4:16:13
2. Стефано Олдани (Италия, «Lotto Soudal») — +0:44
3. Маурисио Морейра (Уругвай, «Efapel») — +1:25
7. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +2:18
30. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +7:22
49. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +7:33
55. Хавьер Ромо (Испания, «Астана») — +11:28.




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#Спорт  
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