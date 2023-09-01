Велогонщик «Астаны» финишировал вторым на «Туре Болгарии»

ШУМЕН. КАЗИНФОРМ - Новичок команды Astana Qazaqstan Development Team Микеле Гадзоли одержал победу на заключительном этапе «Тура Болгарии», который завершился массовым спринтом на улицах города Шумен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

Эта победа позволила Микеле подняться в генеральной классификации многодневки и добраться до подиума: Гадзоли финишировал вторым в общем зачете.

«Что ж, это была красивая победа, и я рад, что сумел одержать ее. Могу сказать, что финал с небольшим подъемом хорошо мне подходил, так что было здорово - выиграть этот последний этап. Я немного расстроен тем, что не сумел одержать победу в общем зачете, но гонка была очень открытой со старта и до самого последнего дня, и держать ее под контролем было очень трудно. Сегодня мы сделали все возможное для того, чтобы изменить ситуацию, мы пытались сделать гонку сложной для соперников, но, на самом деле, больших возможностей провести селекцию маршрут этапа не предлагал. Тем не менее, второе место в общем зачете – это тоже хороший результат. В любом случае команда великолепно отработала сегодня и, в целом, в течение этой недели. Я очень благодарен ребятам за такую невероятную поддержку. Это многое для меня значит», – рассказал Микеле Гадзоли.