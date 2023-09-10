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    22:18, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Велогонщик «Астаны» финишировал в топ-10 14-го этапа «Вуэльты Испании»

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    Фото: пресс-служба велокоманды «Астана»
    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - На 14-м этапе многодневной велогонки «Вуэльта Испании» гонщики проехали по горам 156.2 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый и третий результаты этапа — у бельгийских гонщиков Ремко Эвенепула из команды «Soudal-Quick Step» и Леннерта Ван Этвельта из «dsm-firmenich». Вторым стал француз Ромен Барде из «Lotto Dstny».

    Гонщик «Астаны» Давид Де ла Крус завершил этап шестым.

    «Вуэльта Испании». 14-й этап

    Совтер-де-Беарн — Ларра-Белагуа. 156,2 километра

    1. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — 4:13:38

    2. Ромен Барде (Франция, «dsm-firmenich») — +1:12

    3. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, «Lotto Dstny») — +6:33

    6. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +8:21.


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