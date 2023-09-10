Велогонщик «Астаны» финишировал в топ-10 14-го этапа «Вуэльты Испании»

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - На 14-м этапе многодневной велогонки «Вуэльта Испании» гонщики проехали по горам 156.2 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый и третий результаты этапа — у бельгийских гонщиков Ремко Эвенепула из команды «Soudal-Quick Step» и Леннерта Ван Этвельта из «dsm-firmenich». Вторым стал француз Ромен Барде из «Lotto Dstny».

Гонщик «Астаны» Давид Де ла Крус завершил этап шестым.

«Вуэльта Испании». 14-й этап

Совтер-де-Беарн — Ларра-Белагуа. 156,2 километра

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — 4:13:38

2. Ромен Барде (Франция, «dsm-firmenich») — +1:12

3. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, «Lotto Dstny») — +6:33

6. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») — +8:21.