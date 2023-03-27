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    03:33, 27 Март 2023 | GMT +6

    Велогонщик «Астаны» финишировал в десятке лидеров на «Гран-при Индустрия и Артиджанато»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялась ежегодная шоссейная однодневная велогонка по дорогам Италии «Гран-при Индустрия и Артиджанато», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем гонки стал ирландец Бен Хили из команды «EF Education-EasyPost». Второй результат — у эритрейца Амануэля Гебрезгабихира из «Trek-Segafredo». Третье место у британца Марка Стюарта из «Bolton Equities Black Spoke».

    У «Астаны» лучшим стал Кристиан Скарони, финишировавший девятым. Антонио Нибали завершил гонку 91-м. Александр Рябушенко, Юрий Натаров, Игорь Чжан и Мануэле Боаро не смогли завершить гонку.

    «Гран-при Индустрия и Артиджанато»
    Larciano — Larciano. 199.8 километров

    1. Бен Хили (Ирландия, «EF Education-EasyPost») — 4:33:09
    2. Амануэль Гебрезгабихир (Эритрея, «Trek-Segafredo») — +0:27
    3. Марк Стюарт (Великобритания, «Bolton Equities Black Spoke») — +0:47

    9. Кристиан Скарони (Италия, «Астана»)
    31. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +3:17

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