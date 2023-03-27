Велогонщик «Астаны» финишировал в десятке лидеров на «Гран-при Индустрия и Артиджанато»
Победителем гонки стал ирландец Бен Хили из команды «EF Education-EasyPost». Второй результат — у эритрейца Амануэля Гебрезгабихира из «Trek-Segafredo». Третье место у британца Марка Стюарта из «Bolton Equities Black Spoke».
У «Астаны» лучшим стал Кристиан Скарони, финишировавший девятым. Антонио Нибали завершил гонку 91-м. Александр Рябушенко, Юрий Натаров, Игорь Чжан и Мануэле Боаро не смогли завершить гонку.
«Гран-при Индустрия и Артиджанато»
Larciano — Larciano. 199.8 километров
1. Бен Хили (Ирландия, «EF Education-EasyPost») — 4:33:09
2. Амануэль Гебрезгабихир (Эритрея, «Trek-Segafredo») — +0:27
3. Марк Стюарт (Великобритания, «Bolton Equities Black Spoke») — +0:47
9. Кристиан Скарони (Италия, «Астана»)
31. Антонио Нибали (Италия, «Астана») — +3:17