+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 16 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Велогонщик «Астаны» Аранбуру финишировал в пятерке лучших второго этапа «Вуэльты Испании»

16 Августа 2021 00:12
Поделиться:
Велогонщик «Астаны» Аранбуру финишировал в пятерке лучших второго этапа «Вуэльты Испании»

БУРГОС. КАЗИНФОРМ - Состоялся второй этап веломногодневки «Вуэльта Испании», пелотон преодолел по спринтерскому маршруту 166.7 километров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Объявлен состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в молодежном ЧМ
Национальный вид спорта асык ату набирает популярность среди акмолинцев «Барыс» выиграл Кубок Президента РК Елена Рыбакина не прошла в финал турнира в Монреале в парном разряде
Победу на этапе одержал бельгиец Яспер Филипсен из «Alpecin-Fenix». Второй результат — у голландца Фабио Якобсена из команды «Deceuninck-Quick Step». Третьим стал австралиец Майкл Мэттьюс из «BikeExchange».
Гонщик «Астаны» Алекс Аранбуру пересек финишную черту пятым. Александр Власов завершил этап 17-м, Горка Исагирре стал 34-м, Луис Леон Санчес — 46-м, Йон Исагирре — 60-м, Омар Фраиле — 126-м, Юрий Натаров — 141-м, Оскар Родригес — 142-м.
«Вуэльта Испании». Второй этап
Калеруэга — Бургос. 166.7 километров
1. Яспер Филипсен (Бельгия, «Alpecin-Fenix») — 3:58:57
2. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Deceuninck-Quick Step»)
3. Майкл Мэттьюс (Астралия, «BikeExchange»)
5. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана»)
17. Александр Власов (Россия, «Астана»)
34. Горка Исагирре (Испания, «Астана»)
46. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)
60. Йон Исагирре (Испания, «Астана»)
126. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +1:00
141. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +2:16
142. Оскар Родригес (Испания, «Астана»)
Общий зачет:
1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 4:07:29
2. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +0:04
3. Майкл Мэттьюс (Астралия, «BikeExchange») — +0:10
7. Александр Власов (Россия, «Астана») — +0:14
19. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +0:23
22. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +0:25
29. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +0:27
93. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +1:23
140. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +2:39
167. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +3:28.




Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Объявлен состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в молодежном ЧМ
Национальный вид спорта асык ату набирает популярность среди акмолинцев
«Барыс» выиграл Кубок Президента РК
Елена Рыбакина не прошла в финал турнира в Монреале в парном разряде
Популярное
1 Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
2 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
3 Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
4 В столице прошел субботник на реке Сарыбулак
5 6240 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
6 Кадровые назначения в РК за неделю
Читайте также
Дмитрий Попко во второй раз в карьере вышел в финал «Челленджера»
Елена Рыбакина не прошла в финал турнира в Монреале в парном разряде
Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
В столице прошел субботник на реке Сарыбулак
6240 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Кадровые назначения в РК за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив