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Велогонщик «Астаны» Аранбуру финишировал в пятерке лучших второго этапа «Вуэльты Испании»
16 Августа 2021 00:12
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БУРГОС. КАЗИНФОРМ - Состоялся второй этап веломногодневки «Вуэльта Испании», пелотон преодолел по спринтерскому маршруту 166.7 километров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Гонщик «Астаны» Алекс Аранбуру пересек финишную черту пятым. Александр Власов завершил этап 17-м, Горка Исагирре стал 34-м, Луис Леон Санчес — 46-м, Йон Исагирре — 60-м, Омар Фраиле — 126-м, Юрий Натаров — 141-м, Оскар Родригес — 142-м.
«Вуэльта Испании». Второй этап
Калеруэга — Бургос. 166.7 километров
1. Яспер Филипсен (Бельгия, «Alpecin-Fenix») — 3:58:57
2. Фабио Якобсен (Нидерланды, «Deceuninck-Quick Step»)
3. Майкл Мэттьюс (Астралия, «BikeExchange»)
5. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана»)
17. Александр Власов (Россия, «Астана»)
34. Горка Исагирре (Испания, «Астана»)
46. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)
60. Йон Исагирре (Испания, «Астана»)
126. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +1:00
141. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +2:16
142. Оскар Родригес (Испания, «Астана»)
Общий зачет:
1. Примож Роглич (Словения, «Jumbo-Visma») — 4:07:29
2. Алекс Аранбуру (Испания, «Астана») — +0:04
3. Майкл Мэттьюс (Астралия, «BikeExchange») — +0:10
7. Александр Власов (Россия, «Астана») — +0:14
19. Йон Исагирре (Испания, «Астана») — +0:23
22. Горка Исагирре (Испания, «Астана») — +0:25
29. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — +0:27
93. Омар Фраиле (Испания, «Астана») — +1:23
140. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +2:39
167. Юрий Натаров (Казахстан, «Астана») — +3:28.
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