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Велогонщик Александр Винокуров оправдан по обвинениям в коррупции

5 Ноября 2019 16:30
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Велогонщик Александр Винокуров оправдан по обвинениям в коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский велогонщик и генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров оправдан по обвинениям в коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я очень рад, что наконец точка в этом вопросе поставлена и суд вынес единственное справедливое решение. Смотрим только вперед в будущее! Мы провели самый успешный сезон в этом году, но впереди еще много работы и планов! Не расслабляемся!», - написал велогонщик в Instagram .

Напомним, накануне прокуратура Бельгии предъявила велогонщикам из Казахстана Александру Винокурову и Александру Колобневу из России обвинения в коррупции. По информации бельгийского издания Sudinfo.be, А.Винокуров заплатил А. Колобневу 150 тысяч евро за то, чтобы соперник поддался ему на финише престижной однодневки «Льеж - Бастонь - Льеж» в 2010 году.

Отметим, что А.Винокуров с 2013 года занимает пост генерального менеджера команды «Астана». А. Колобнев выступает за российскую велокоманду «Катюша». Ожидается, что суд над велосипедистами состоится через несколько месяцев.

В августе А. Винокуров заявлял, что обвинения бельгийской прокуратуры в коррупции надуманы, и заверял в своей невиновности. «Это какая-то спекуляция на моем имени. Когда мы на слуху, когда нет какого-то конкретного обвинения, прокурор старается все это выдвинуть в прессу - это, скажем так, неправильно. Даже не могу прокомментировать, кому это выгодно», - сказал тогда самый прославленный казахстанский велогонщик.

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Ключевые слова: Спорт, Судебный процесс,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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