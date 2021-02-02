Велогонка «Вуэльта Валенсии-2021» отменена из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запланированная на февраль велогонка «Вуэльта Валенсии» отменена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Об отмене велогонки сообщили организаторы. Причиной тому пандемия. В этом году гонка должна была пройти уже в 72-й раз. О новых датах будет сообщено позже.

Напомним, велогонка «Вуэльта Валенсии» — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам автономного сообщества Валенсия, Испания, проходящая с 1929 года. Входит в календарь UCI Europe Tour с категорией 2.1.