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    20:55, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Велогонка «Вуэльта Валенсии-2021» отменена из-за коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запланированная на февраль велогонка «Вуэльта Валенсии» отменена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Об отмене велогонки сообщили организаторы. Причиной тому пандемия. В этом году гонка должна была пройти уже в 72-й раз. О новых датах будет сообщено позже.

    Напомним, велогонка «Вуэльта Валенсии» — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам автономного сообщества Валенсия, Испания, проходящая с 1929 года. Входит в календарь UCI Europe Tour с категорией 2.1.


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