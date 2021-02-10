Велодорожки будут расширены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут развивать велодорожные сети в Нур-Султане, рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем развивать город для людей. Мастер-план ставит именно такую задачу, чтобы город был комфортным и удобным для пешеходов и велосипедистов. Мы весной откроем для велосипедистов в районе ипподрома, где есть велотрасса, со стороны трассы Косшы в сторону Ильинки, дополнительные велопрокатные пункты. Такие же пункты проката мы будем открывать в центральном парке. Мы построим велодорожки и расширим их сеть вдоль русла реки Есиль: три парка объединяем, и там тоже будут велопрокатные станции», - сказал Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с населением.

Он отметил, что развитие велодорожных сетей акимат города продолжит. Также по словам акима, в ближайшие два-три года планируется построить 123 км велодорожек.