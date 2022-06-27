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    Великобритания запретит импорт российского золота

    27 Июня 2022, 12:52

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Великобритания введет запрет на импорт российского золота, который приносит Москве десятки млрд долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    Поскольку Лондон является крупным мировым центром торговли золотом, правительство Великобритании заявило, что этот шаг окажет огромное влияние на способность администрации Путина привлекать средства.

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нужно лишить путинский режим финансирования. Данные ограничительные меры коснуться российского экспорта на сумму около 13,5 млрд фунтов стерлингов. В 2021 году экспорт золота принес в казну России прибыль в размере 12,6 млрд фунтов стерлингов (15,4 млрд долларов).

    Лондон заявил, что запрет на импорт золота вступит в силу в ближайшее время, а законопроект будет внесен в парламент в ближайшие недели. Он будет применяться к недавно добытому или очищенному золоту и не повлияет на драгоценный метал, ранее экспортированный из России.

    Предполагается, что другие страны G7, как Германия, Франция и Италия, также присоединятся к запрету.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Россия Великобритания Мировые новости
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