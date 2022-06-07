Великобритания начала эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начиная с этого понедельника, тысячи работников в Великобритании включаются в эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC.

В эксперименте, который продлится полгода и, возможно, окажется самым масштабным в истории, принимают участие около 70 компаний.

Он был организован инициативной группой, ратующей за укороченную рабочую неделю без потери в зарплате.

Участники эксперимента будут получать 100% своей зарплаты за 80% затраченного времени, однако от них ожидают повышения производительности труда.

Управлять ходом эксперимента будут британские ученые из Оксфорда и Кембриджа и их американские коллеги из Бостона в партнерстве с аналитической компанией Autonomy.

На участие в эксперименте подписались самые разнообразные компании - от разработчиков программного обеспечения и контор по трудоустройству до благотворительных организаций и местных забегаловок фиш-энд-чипс.

По словам Сэма Смита, основателя пивоварни Pressure Drop Brewery из Тоттенхэма, что на севере Лондона, сейчас для его компании настало самое подходящее время испытать новую рабочую практику.

«Пандемия заставила нас всерьез задуматься о работе и о том, как организовать свою жизнь, - добавил он. - Мы делаем это, чтобы улучшить жизнь наших работников и вообще принять участие в прогрессивных глобальных переменах, направленных на улучшение психологического и физического состояния людей».

Британский эксперимент, в который вовлечено около 3 тыс. человек, - это лишь часть глобальной инициативы. Сходные эксперименты ведутся в Ирландии, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

«А между тем держаться за жесткий многовековой рабочий распорядок не имеет никакого смысла, - утверждает ведущий исследователь проекта «Глобальная четырехдневная рабочая неделя», экономист и социолог Бостонского колледжа (это частный исследовательский университет в США) Джульет Шор. - Во многих случаях вы можете быть на 100% производительными в 80-процентный отрезок вашего рабочего времени, и применяющие эту практику компании могут подтвердить это».

Впрочем, исследовательница признает, что такая смена режима подходит не каждому и не всем профессиям. К примеру, работники сферы образования и медицины, возможно, и так перегружены и находятся под постоянным стрессом.

При этом, утверждает Шор, даже если люди повысят свою производительность всего на 10% (и это приведет к сокращению больничных и текучести кадров и облегчит набор новых сотрудников), это уже может стать экономическим оправданием для перехода на укороченные часы работы.