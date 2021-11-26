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    14:37, 26 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Великобритания и Израиль объявили об ограничениях на перелеты из-за нового штамма коронавируса в Африке

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    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Великобритания и Израиль ввели новые ограничения на международные перелеты после того, как в Южной Африке был обнаружен новый вариант COVID-19. Об этом стало известно в четверг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Великобритания объявила, что с пятницы приостанавливает авиасообщение с ЮАР, Намибией, Лесото, Ботсваной, Эсватини и Зимбабве.

    Израиль также прекратит въезд из этих стран, а также из Мозамбика. Отмечается, что граждане Израиля по возвращению из этих стран будут помещены на карантин.

    Сообщается, что в ЮАР подтвердили 22 случая заражения новым видом коронавируса с обозначением B.1.1.529.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что этот штамм «находится под постоянным наблюдением».

    По словам технического руководителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом Мария Ван Керхове, потребуется несколько недель, чтобы определить, следует ли классифицировать его как «вариант, вызывающий интерес» или «вариант, вызывающий беспокойство».

    Только 6,6% жителей Африканского континента полностью вакцинированы от коронавируса. Однако опасения растут и в регионах с гораздо более высоким уровнем вакцинации. В четверг министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид предположил, что существующие вакцины могут быть менее эффективными против нового варианта вируса и что он «вполне может быть более заразен», чем другие штаммы коронавируса.

    По данным Африканского центра контроля заболеваний, на данный момент на континенте зарегистрировано около 8,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Вирус унес жизни 222 000 человек.

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