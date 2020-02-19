Великая Победа: ежедневно публиковать материалы о ВОВ предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Куаныш Султанов заявил о слабом освещении в СМИ сведений о Великой Отечественной войне и участия в ней казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Известно, что, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнули огромное значение всенародного празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне. Однако в наших СМИ почти нет публикаций, сведений, воспоминаний о гуманитарных катастрофах Второй мировой войны, о патриотических подвигах миллионов наших соотечественников в четырехлетней великой войне в нашей истории. На фронтах войны сражались более одного млн 280 тыс. граждан Казахстана, 700 тыс. из них погибли на полях сражений. Сколько молодых матерей с маленькими детьми остались вдовами?! Многие семьи, дома «погасли» навсегда. Нет семьи, которую бы не затронула война», - сказал Куаныш Султанов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

Он подчеркнул важность и необходимость налаживания регулярной ежедневной публикации материалов, информации, сведений в средствах массовой информации о выполнении конкретных действий, что ни один ветеран не останется без внимания государства (министерства, акиматы), по оказанию повседневного внимания ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, в вопросах своевременной выдачи пенсии и других услуг, создания жилищных условий, обеспечения лекарствами, стабильности медицинского обслуживания, а также решения других бытовых вопросов.

«В школах, учебных заведениях основу воспитания национального сознания проводить через патриотическую работу, источником чего является защита Родины и ее независимости. Публикации, видеоматериалы, документальные рассказы о событиях Великой Отечественной войны, рассказы о многих известных и неизвестных героях, организация тематических бесед, показ видеофильмов, театральных представлений, публикация статей в социальных сетях, а также в печатных изданиях, не на последних, а на первых страницах, окажет позитивное влияние на мировоззрение и формирование исторического сознания молодежи», - отметил депутат.

Отдельно К. Султанов затронул темы оказания реальной материальной и моральной помощи в форме уборки снега во дворах ветеранов, а также защиты от весенних паводков, очистки улиц, планирования и организации работы с привлечением волонтеров и других общественных, государственных ресурсов, в том числе учреждений коммунального хозяйства, чествования ветеранов войны, тыла, проведения других благотворительных мероприятий.

«Благоустройство бульваров, площадей и парков, обновление некоторых памятников, музеев, мемориальных досок на домах, где жили, живут ветераны, уход за местами захоронений – долг сегодняшнего поколения. В этой работе должны участвовать все министерства, акиматы, гражданское общество. Для будущего, для роста нации. При проведении общественных мероприятий в канун Дня Победы было бы уместным привлечь широкую предпринимательскую общественность, на предприятиях и в офисах, а также зарубежных бизнес-структур, что станет объединяющим фактором для всего общества», - добавил мажилисмен.

Фото: old.aikyn.kz