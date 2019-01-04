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Величина прожиточного минимума в РК в декабре составила 26 440 тенге
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в декабре 2018 года составила 26 440 тенге, что на 1,3% больше показателя предыдущего месяца (в ноябре - 26 108 тенге), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2017 года увеличилась на 3,3%.
В структуре величины прожиточного минимума в предыдущем месяце доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,5%, молочных, масложировых изделий и яиц - 16,3%, фруктов и овощей - 8,3%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,6%, сахара, чая и специй - 2,3%.
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