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Величина прожиточного минимума отстает от реалий – депутат

5 Декабря 2022, 12:35
Величина прожиточного минимума отстает от реалий – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова заявила об устаревших социальных параметрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кодекс (Социальный кодекс, прим. ред) использует устаревшие и ничем не обоснованные социальные параметры. Продолжается использование введенного еще на пороге независимости месячного расчетного показателя («МРП»). Да, возможно он удобен для планирования. Но МРП не связан ни с экономикой, ни с заработной платой. Поэтому считаем целесообразным в перспективе перевести социальные выплаты, исходя из единого показателя. Либо величины прожиточного минимума, либо – минимальной заработной платы», - сказала Джамиля Нурманбетова на правчасе в Мажилисе.

Кроме того, депутат заявила об отсутствии адекватных методик определения социальных параметров.

«Следующее, что вызывает озабоченность, это отсутствие адекватных методик определения социальных параметров. Так, величина прожиточного минимума опять отстает от реалий. Продовольственная инфляция за 10 месяцев этого года достигла около 20%. То есть, заложенная для исчисления пенсий и пособий величина прожиточного минимума уже не дает возможности обеспечения граждан адекватными социальными выплатами. Поэтому настоятельно рекомендуем министерству начать работу по совершенствованию методики исчисления прожиточного минимума», - добавила она.


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