Вектор на институциональную демократию: взгляд из Сеула на конституционную реформу Казахстана

Как сторонний наблюдатель, эксперт отметила, что прослеживает переход от прежней суперпрезидентской к сбалансированной президентской системе и укреплению основ институциональной демократии в Казахстане.

— Ключевым элементом реформы является ослабление концентрации власти в руках Главы государства. Мы видим институционализацию процесса принятия решений через усиление законодательной ветви власти, — отметила она.

Отдельно южнокорейский эксперт отметила внедрение института вице-президента, что для международного сообщества и инвесторов посылает важный сигнал о политической стабильности. Наличие четкой процедуры передачи власти предотвращает возникновение «политического вакуума» и гарантирует преемственность курса.

Одним из наиболее прогрессивных блоков реформы эксперт считает укрепление системы защиты прав человека. Проект конституции приводит национальное законодательство к высшим международным стандартам, где закреплены презумпция невиновности, право на квалифицированную адвокатскую помощь и жесткий запрет на использование незаконно полученных доказательств.

— Особый интерес вызывает «цифровой конституционализм». В эпоху глобальной цифровизации закрепление на конституционном уровне защиты персональных данных, тайны связи и финансовой информации ставит Казахстан в один ряд с наиболее развитыми правовыми системами мира, — добавила она.

Поправки усиливают базовые столпы государственности, продолжила она. Народный суверенитет, светский характер государства и приоритет образования и науки, ценности, которые резонируют с современными моделями конституций наиболее успешных мировых стран.

— В целом, данный проект можно охарактеризовать как эффективную переходную модель. Это не резкий разрыв с прошлым, а осознанный путь постепенного углубления демократии, — подчеркнула она.

По ее словам, на практике система, скорее всего, будет функционировать как «смягченная» президентская модель. Однако заложенные в ней механизмы сдержек и противовесов создают необходимый фундамент для того, чтобы политическая система Казахстана стала более гибкой, устойчивой и отвечающей запросам современного общества.

